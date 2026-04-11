土曜付のG1予想企画「展開王」は、数多くある予想ファクターの中から展開面にスポットを当てて勝ち馬をあぶり出す。牝馬クラシック第1弾「第86回桜花賞」は東京本社・鈴木悠貴が担当する。前哨戦の結果を踏まえ、緩んだ流れにはならないと想定。前走は展開に恵まれなかった末脚自慢ギャラボーグの巻き返しに期待した。今年の前哨戦は前残り決着が目立った。昨冬フェアリーSは4角4番手のブラックチャリスが押し切り、先行馬が上