アランカールは角馬場で体をほぐした。斉藤崇師は「特に問題ありません」と順調さを伝える。1番人気に支持された前走チューリップ賞は上がり最速の末脚で3着と見せ場たっぷり。「精神面がしっかりした牝馬。心臓も良いですし最後のスピード、瞬発力もある」と強みを語った。オークス馬の母シンハライトに続くG1獲りを期す。