9人組グループ・Snow Manの向井康二が、16日午後9時50分から放送されるTBSのバラエティ番組『サンド屋台』第4弾に出演する。【写真】手に注目！さり気なくサンドウィッチマンを立てる向井康二向井は、学生時代の“幻のオーディション秘話”を披露。現在の活躍からは想像もつかないデビュー前マル秘エピソードが明らかに。当時を振り返り、「受かっていたら今ここにいないかもしれない」と語るオーディションで起きた予想外の出