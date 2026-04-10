全米大学バスケットボールの頂点を決めるNCAAトーナメントが幕を閉じたなか、NCAAが学生アスリートの出場資格に関する大幅なルール変更を検討していることが明らかになった。複数のアメリカメディアが報じている。 報道によると、新たに議論されている案では、選手のプレー可能期間を「最長5年間」に統一し、その起点を「19歳の誕生日」または「高校卒業時点」のいずれか早いほうとする仕組