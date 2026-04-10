元SPEEDの島袋寛子が4月8日までに更新されたInstagramで42歳の誕生日を報告した。【写真】島袋寛子、42歳の最新近影と19歳だったころのヒロ再集結を阻む「壁」「島袋さんは《4月7日42歳になりました》《たくさんのお祝いメッセージありがとうございます》《出会えたすべての皆さまに感謝申し上げます》《レベル42の島袋もよろしくお願いいたします》といったメッセージとともに、数字型のクッションを抱きかかえた姿と、バースデ