カシオ計算機は、「CASIO CLASSIC」シリーズの新製品として、日本の伝統文様を取り入れた「A159WEVJ」2機種と、ウォームトーンの新色を追加した「AQ-240E」3機種を4月に発売する。価格は「A159WEVJ」が各8,800円、「AQ-240E」が各7,700円。A159WEVJ○A159WEVJ「A159WEVJ」は、メイドインジャパンをテーマに、日本の伝統的な美しさを日常使いのデザインに落とし込んだモデル。山形カシオで製造された日本製のA159をベースに、フェイ