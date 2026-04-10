SKY-HI、BE:FIRST・SHUNTO、MAZZEL・RYUKI、INI・池崎理人（崎＝たつさき）、DA PUMP・KIMIがコラボレーションしたライブ映像が公開された。【動画】アツい！SHUNTO、RYUKI、池崎理人、KIMI参加SKI-HI「ID」スペシャルコラボバージョン同映像は、先日開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』のDay1で披露されたパフォーマンスを収めたもの。SKY-HIの楽曲「ID」が、多彩なアーティストとのコラボ