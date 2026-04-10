元フジテレビ・渡邊渚アナウンサーが、今年のバレンタインデーとホワイトデーに手作りチョコを渡したことを明かした。「今更だけど、今年のバレンタインとホワイトデーは、金柑のオランジェットを作ってみた。」と１０日付の公式ＳＮＳで写真を添えて報告。「工程が意外と多くて、手がかかるけど、完成した時の感動はひとしお。並べると可愛くて、作りながら何度も可愛い〜って独り言言ってました。チョコはホワイトチョコよ