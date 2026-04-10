歌手で女優のジュディ・オング（76）が10日、都内で56年前に主演した映画「万博追跡2Kレストア版」の初日舞台あいさつに出席した。1970年（昭45）の大阪万博が舞台。当時20歳だったジュディ演じる、台湾パビリオンのコンパニオンに合格した少女が、かつて自分を助けてくれた名も知らぬ台湾の恩人を探して駆け回るスペクタクルエンターテインメント。日本では初公開となる。ジュディは「56年前だから、今と比較されると困っちゃ