熊本大学教育学部附属小学校の入学式が行われ、今年度から新設された「国際クラス」の児童も門出の日を迎えました。10日は真新しい制服に身を包んだ新入生97人が新たな門出を迎えました。入学式では塩村勝典校長が「誰とでも仲良くできる1年生になってください」と式辞を述べた後、新入生代表があいさつしました。 ■新入生代表・石井千乃さん「算数の勉強と給食当番をがんばります」熊大附属小学校では今年度から「国際クラ