９日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に俳優の鈴鹿央士と、アイドルグループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」の七五三掛龍也が出演した。ＭＣの山里亮太から「最近、あざといって言われたことありますか？」と問われた七五三掛は、マネジャーに指摘されたこととして、ライブ直前や前日に髪形を変えることを挙げた。その理由として「サプライズというか、より自分を見てもらいやすくな