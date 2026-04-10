群馬県のマスコットぐんまちゃんの新曲がＹｏｕＴｕｂｅ上で公開されています。 ９日から公開されているぐんまちゃんの新曲「ぐんまちゃんバ！」。子どもから大人まで楽しめるサンバ調の楽曲で、一度聞いたら忘れられないリズムが特徴です。 歌っているのは群馬県出身で、アイドルグループ「櫻坂４６」の石森璃花さんです。動画は、９日午後２時から楽曲の一部が公開されていて、近日中に群馬にちなんだ歌詞を盛り込んだ