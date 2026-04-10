「国営ひたち海浜公園」(茨城県ひたちなか市)は4月9日、「ネモフィラ」の開花予想を発表した。「みはらしの丘」(撮影:2026年4月8日)同公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめる。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェッ