約3500万円がだまし取られました。詐欺の被害にあったのは、金沢市に住む80歳代の女性です。警察によりますと、3月27日、この女性の家に警察を名乗る男から「あなたが持っているお金の紙幣番号を金融機関に確認する必要があります」と電話がありました。その後、女性の家に男が訪れ、女性は現金3500万円とキャッシュカード、さらに預金通帳を渡したということです。石川県内ではことしに入って2月末までの累計で、詐欺事案が