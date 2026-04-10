連合岡山が今年の春闘の回答状況を公表しました。平均賃上げ額は過去最高となっています。 【写真を見る】平均賃上げ額は比較できる2015年以降で過去最高連合岡山が春闘の回答状況を公表【岡山】 連合岡山が今月（4月）3日までに報告のあった63の組合の交渉結果についてまとめたものです。製造業や流通業の組合を中心に回答を得ました。 連合岡山によりますと、定期昇給込みの賃上げの回答は平均で1万6,369円で昨年より1,059