全国の絶品グルメが一堂に会するイベントが、田上町で開かれています。 10日から始まった『春の全国うまいものグランプリ』。道の駅たがみには、全国から集まった15店舗のご当地グルメが並びます。注目は、札幌船八の『ジャンボいかめし』。 ■柏百花記者 「ツヤのあるイカの中に、ぎっしりともち米が詰まっています。いただきます。イカがすごく柔らかくて、なかのご飯にもしっかりイカのうまみが染み込んでいます。
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