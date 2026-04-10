Image: CASIO カシオのA159Wは、ベーシックなフォルムのデジタルウォッチ。5連のジュビリーブレスレットでちょっとドレッシーな雰囲気もあり、海外でも人気の高いロングセラーです。このモデルって普及価格帯ではあるんですが、なぜかカシオでもハイエンドモデルを手がけている「山形カシオ」で作られているんですよね。そこもカシオファンの心をくすぐるのでしょうか。伝統的な文様が引き