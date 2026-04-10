カシオのA159Wは、ベーシックなフォルムのデジタルウォッチ。5連のジュビリーブレスレットでちょっとドレッシーな雰囲気もあり、海外でも人気の高いロングセラーです。

このモデルって普及価格帯ではあるんですが、なぜかカシオでもハイエンドモデルを手がけている「山形カシオ」で作られているんですよね。そこもカシオファンの心をくすぐるのでしょうか。

伝統的な文様が引き立てる和テイスト

そのA159Wをベースに、和柄を取り入れてシックなデザインに仕上げた「A159WEVJ」がリリースされます。波のように同心円の弧が描かれた日本の伝統文様「青海波（せいがいは）」があしらわれており、カシオのデジタルウォッチとしてはかなり異色の雰囲気。光の当たり方によって紋様の表情が変わるのも楽しいです。

サイズは36.8×33.2mmなのでやや小ぶり。1/100秒ストップウオッチのほか、アラーム、 LEDバックライト、日常生活防水など、ベーシックな機能はちゃんと備えています。スペシャルパッケージで納品される点もうれしいところ。

Image: CASIO

カラーリングはブルーとブラックの2種類で、価格は各8,800円。現在公式サイトで予約受付中ですが、ブルーモデルはすでに完売している模様です。ブラックの発注も急ぐのがベターです。

Source: CASIO