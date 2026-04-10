スマートフォンの進化軸は「スペック」から「体験」にシフトしつつあります。特に生成AIテクノロジーを積極的に取り込んだ「AIスマホ体験」には多くの関心が集まっています。 独自のGalaxy AIプラットフォームをいち早く整えてきたサムスンのGalaxyシリーズに、AIスマホの理想を追求したフラグシップモデル「Galaxy S26 Ultra」が加わりました。2週間ほど実機を試してみたインプレッションと、おすすめしたいGalaxy S26 Ultraの