高槌 七海 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。外は雨、降っていますか。小野 和久 気象予報士：テレビ金沢前では、今はやんでいますが風が強めです。テレ金ちゃんも風に耐えているようです。この時間でも、まだ気温が18度ぐらいあります。この先の天気のポイントを見ていきましょう。 小野：あす11日は明け方まで雨ですが、昼前から晴れてくるでしょう。晴れは12日・日曜日、13日・月曜日と続き、20度