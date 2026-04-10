カングーとの価格差は30万円！ルノー・ジャポンが2026年2月に発売した3列シート7人乗りの特別仕様車「グランカングー クルール（ベージュサハラ）」は即完売となる人気を見せました。洗練されたデザインと圧倒的な実用性を両立した同モデルは、多人数乗車の新たな選択肢として異彩を放っており、新たに鮮やかなカラーリングを採用した限定車が5月に発表される予定です。【画像】超カッコいい！ これが “アルファード”サイズ