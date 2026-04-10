4月10日、B1東地区のアルバルク東京に所属する菊地祥平が、2025－26シーズン限りで現役を引退することをクラブを通じて発表した。 山形県出身で現在41歳の菊地は、191センチ91キロのスモールフォワード。日本大学山形高校から日本大学へと進学し、当時JBLの東芝ブレイブサンダース（現川崎ブレイブサンダース）でトップリーグキャリアをスタートした。2016年からトヨタ自