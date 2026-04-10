真っ赤な炎に包まれました。10日未明、十日町市で住宅1棟を焼く火事がありました。激しく焼けた住宅から1人の遺体が見つかり、住んでいた男性と連絡が取れていません。 10日未明の十日町市。近所の住民が撮影した写真です。真っ赤な炎に包まれ激しく燃えています。火事があったのは十日町市川治の小林勝美さんの住宅です。10日午前0時すぎ、近所の人から「炎が見える」と消防に通報がありました。 ■近隣住民 「(Q,火