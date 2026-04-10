ホノルルマラソン日本事務局は4月8日〜5月12日、2026年12月13日開催の「JALホノルルマラソン2026」アーリーエントリーの受付を行う。JALホノルルマラソン・フィニッシュエリア今年のアーリーエントリーは、最大で約2万円の割引が適用され、円安局面でもお得に申し込めるチャンスとなる。対象はフルマラソン、10Kラン&ウォーク、カラカウア・メリーマイルの全種目となる。受付開始に合わせ、ニューバランス製の公式トレーニング