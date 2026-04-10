最大2万円お得！JALホノルルマラソン2026アーリーエントリーの受付開始
ホノルルマラソン日本事務局は4月8日〜5月12日、2026年12月13日開催の「JALホノルルマラソン2026」アーリーエントリーの受付を行う。
JALホノルルマラソン・フィニッシュエリア
今年のアーリーエントリーは、最大で約2万円の割引が適用され、円安局面でもお得に申し込めるチャンスとなる。対象はフルマラソン、10Kラン&ウォーク、カラカウア・メリーマイルの全種目となる。
受付開始に合わせ、ニューバランス製の公式トレーニングTシャツ(5,500円)も数量限定で発売する。アーリーエントリーを申込みした人には、公式オンラインショップで使える1,000円分のギフトコードをプレゼントする。
JALホノルルマラソン オフィシャルトレーニングTシャツ
アーリーエントリーの料金は、フルマラソン 2万9,800円、10Kラン＆ウォーク 1万5,000円、カラカウアメリーマイル 8,500円(事務手数料別)。
JALホノルルマラソン・フィニッシュエリア
今年のアーリーエントリーは、最大で約2万円の割引が適用され、円安局面でもお得に申し込めるチャンスとなる。対象はフルマラソン、10Kラン&ウォーク、カラカウア・メリーマイルの全種目となる。
JALホノルルマラソン オフィシャルトレーニングTシャツ
アーリーエントリーの料金は、フルマラソン 2万9,800円、10Kラン＆ウォーク 1万5,000円、カラカウアメリーマイル 8,500円(事務手数料別)。