【モデルプレス＝2026/04/10】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のWONHEE（ウォンヒ）が10日、都内で行われた「rom&nd ジューシーフラッシュリップオイル発売記念PRイベント 〜ロムアンド商事 ジューシーフラッシュ営業部〜」の発表会に出席した。【写真】ILLIT「盛れすぎ」なプリクラ公開◆ILLITウォンヒ、日本でイベント出席オフィスをテーマとしたイベントの“課長”として登場したウォンヒ。ジャンパースカートに