ILLITウォンヒ、日本イベントに出席「今日帰らないといけない」タイトなスケジュールの中来日
【モデルプレス＝2026/04/10】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のWONHEE（ウォンヒ）が10日、都内で行われた「rom&nd ジューシーフラッシュリップオイル発売記念PRイベント 〜ロムアンド商事 ジューシーフラッシュ営業部〜」の発表会に出席した。
【写真】ILLIT「盛れすぎ」なプリクラ公開
オフィスをテーマとしたイベントの“課長”として登場したウォンヒ。ジャンパースカートにリムレスメガネとプレッピースタイルを着こなし、「今日は私の大好きなrom&ndのイベントに参加することできてとても嬉しいです。よろしくお願いいたします」と可愛らしく挨拶。
イベントでは同ブランドのファンだったというウォンヒが新作のリップについて、おすすめの使用方法やお気に入りのカラーについて紹介。「子供の頃から本当に大好きだったrom&ndのモデルになれて、本当に不思議な気持ちで嬉しい気持ちでいっぱいです。今回の新作リップオイルについても、コスメを愛する代表として、rom&ndの素晴らしい商品についてもっともっと広めていけるように頑張りたいなと思います」と愛するアイテムたちを前に意気込んでいた。
最後には「今日韓国に帰らないといけないので…」と名残惜しそうに会場を去り「きれいにな〜れ！」と魔法をかけるように可愛らしいセリフを披露し、会場を沸かせていた。
なお、「ロムアンド商事 ジューシーフラッシュ営業部」と第された今回のイベントには“アイドル課”のウォンヒのほか、“女優課”として同ブランドのモデルを10年間務めた韓国の女優のジヨン、“ギャル課”としてメイク講師でモデルのきぃぃりぷが出席した。（modelpress編集部）
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【写真】ILLIT「盛れすぎ」なプリクラ公開
◆ILLITウォンヒ、日本でイベント出席
オフィスをテーマとしたイベントの“課長”として登場したウォンヒ。ジャンパースカートにリムレスメガネとプレッピースタイルを着こなし、「今日は私の大好きなrom&ndのイベントに参加することできてとても嬉しいです。よろしくお願いいたします」と可愛らしく挨拶。
◆ILLITウォンヒ、おまじないで締めくくり
最後には「今日韓国に帰らないといけないので…」と名残惜しそうに会場を去り「きれいにな〜れ！」と魔法をかけるように可愛らしいセリフを披露し、会場を沸かせていた。
なお、「ロムアンド商事 ジューシーフラッシュ営業部」と第された今回のイベントには“アイドル課”のウォンヒのほか、“女優課”として同ブランドのモデルを10年間務めた韓国の女優のジヨン、“ギャル課”としてメイク講師でモデルのきぃぃりぷが出席した。（modelpress編集部）
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