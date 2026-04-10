＜マスターズ初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」が開幕した。史上4人目の大会連覇を狙うローリー・マキロイ（北アイルランド）が6バーディ・1ボギーの「67」で回り、サム・バーンズ（米国）と並んで首位発進。有力選手も上位に名を連ねたが、ブライソン・デシャンボー（米国）はトリプルボギーをたたくなど出遅れた。今年から中継するTBSの解説を務める藤田