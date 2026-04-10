四国こんぴら歌舞伎開幕金丸座香川・琴平町 四国こんぴら歌舞伎大芝居が10日開幕し、尾上松緑さんらが熱演を繰り広げました。 （記者リポート）「さあ、こんぴら歌舞伎開幕です。空も明るくなってきました。お客さんが金丸座へと足を踏み入れます」 （歌舞伎ファン）「（映画の）『国宝』で歌舞伎がやっぱりいいなと思ったから、その雰囲気を楽しみたい」「男が女の役をするのがきれいだな、抜群に」