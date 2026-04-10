TH810(左)、TH818(右) フォスター電機は、密閉型ヘッドフォン「TH810」と開放型ヘッドフォン「TH818」の2機種を4月下旬に発売する。価格はオープン。市場想定価格は、TH810が198,000円前後、TH818が237,600円前後。 「フラッグシップヘッドフォン『TH910』『TH919』が誇る圧倒的な解像度と極上の響きから生まれる高い音楽性をより幅広いリスナーへ届けるべく開発した」というヘッドフォン。 ハウジン