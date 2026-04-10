コメの平均販売価格が発表され、銘柄米は去年2月下旬以来、およそ13か月ぶりの3000円台に値下がりしました。【映像】店頭に並ぶコメの値段農林水産省によりますと、4月5日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格は5キロ当たり3933円で、前の週から2円値下がりしました。値下がりは8週連続で、3000円台は4週連続です。銘柄米は22円安い3983円で、4000円を下回るのは去年2月下旬以来およそ1年1カ