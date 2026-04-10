Image: 東芝ライフスタイル株式会社 2026年2月16日の記事を編集して再掲載しています。昭和レトロ感がタマんない。スマートフォンはいろんな機能が1台に集約され、薄い板なのに現代の万能ツールになりました。電話機や写真機や懐中電灯など、駆逐されかけているデバイスがたくさんありますが、ラジオもそのひとつ。アプリがあれば聴けてしまいますからね。音楽プレーヤーかと思ったらラジオ