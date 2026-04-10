東芝ライフスタイルは、真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き（ほのおたくみだき）」シリーズの新製品として、フラッグシップモデル「RC-10ZWA」と操作部を簡素化した「RC-10SGA」の2機種を2026年6月上旬より発売します。 「RC-10ZWA」（グランブラック） 記事のポイント 大火力1450Wと連続加熱でふっくら粒立つごはんを実現し、新搭載の「甘み・香りプログラム」で還元糖量は従来比約30％増。古米向けコースを新たに搭載し