日産自動車と東風日産乗用車公司は8日、新型EV SUV「NX8」を中国で発売した。ミドルクラスSUVとして開発され、EVとレンジエクステンダーの2種類のパワートレインを用意し、多様な需要に対応する。【こちらも】日産の記事一覧はこちら価格は15.99万元から20.99万元で設定した。EVモデルは同日発売し、レンジエクステンダー仕様は5月中下旬から順次投入する計画だ。■2種類の電動パワートレインNX8はEVとレンジエクステンダー