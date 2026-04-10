岡本は4月に入ってバットが湿りがちだが、一定の評価を得ているようだ(C)Getty Images今月に入り黒星が続いていたブルージェイズが、現地時間4月8日、ドジャースとのカード最終戦に4-3で勝利し、ようやく連敗を止めた。ドジャース戦2戦目まで6連敗を喫していた昨季のア・リーグ王者は、“ワールドシリーズの再戦”として注目を浴びた本拠地3連戦の最後でようやく一矢報いた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3シ