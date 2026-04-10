【モデルプレス＝2026/04/10】日本テレビの森圭介アナウンサーが4月9日、自身のInstagramを更新。若かりし頃のショットを公開し、話題になっている。【写真】日テレ47歳アナ「俳優みたい」若かりし頃の写真◆森圭介アナ、25年前の入社当時ショット森アナは「25年前、新人だった頃のことを思い出す機会があって部屋の掃除をしていたら、その当時に取材していただいた記事が出てきた。ひとこととしてそこに書いてあったのが『雑魚は