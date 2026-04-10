日テレ森圭介アナ、若かりし頃の写真が話題「想像以上」「俳優みたい」
【モデルプレス＝2026/04/10】日本テレビの森圭介アナウンサーが4月9日、自身のInstagramを更新。若かりし頃のショットを公開し、話題になっている。
【写真】日テレ47歳アナ「俳優みたい」若かりし頃の写真
森アナは「25年前、新人だった頃のことを思い出す機会があって部屋の掃除をしていたら、その当時に取材していただいた記事が出てきた。ひとこととしてそこに書いてあったのが『雑魚は、雑魚なりに』」とつづり、25年前の取材記事を見つけたことを報告。当時撮影されたという自身のモノクロショットを披露した。また「自分を実力以上に大きく見せず、見栄を張らず、謙虚に誠実に、雑魚は雑魚なりに、これからもがんばっていきます」と今後の抱負も記している。
この投稿には「想像以上」「俳優みたい」「初々しい森さんも素敵」「昔からイケメン」「笑顔が爽やか」「全然変わってない」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】日テレ47歳アナ「俳優みたい」若かりし頃の写真
◆森圭介アナ、25年前の入社当時ショット
森アナは「25年前、新人だった頃のことを思い出す機会があって部屋の掃除をしていたら、その当時に取材していただいた記事が出てきた。ひとこととしてそこに書いてあったのが『雑魚は、雑魚なりに』」とつづり、25年前の取材記事を見つけたことを報告。当時撮影されたという自身のモノクロショットを披露した。また「自分を実力以上に大きく見せず、見栄を張らず、謙虚に誠実に、雑魚は雑魚なりに、これからもがんばっていきます」と今後の抱負も記している。
◆森圭介アナの投稿が話題
この投稿には「想像以上」「俳優みたい」「初々しい森さんも素敵」「昔からイケメン」「笑顔が爽やか」「全然変わってない」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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