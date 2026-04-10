国交省が注意喚起「夜の道路に人が寝ている」路上横臥事故の実態と防ぐための基本国土交通省は公式Xで「夜間の道路に人が寝ている」という投稿を行い、夜間の路上に潜む危険性について注意喚起を行いました。動画では、死亡事故で最も多いのが路上横臥中の人をひいてしまう事故であるとし、その実態と事故を防ぐための基本的な対策を解説しています。【画像】超超かわいい！ 道路で寝ているのはコイツ！ 画像を見る！（19枚）