今年11月に初の東京ドーム公演を開催する超特急や、「イイじゃん」で大ブレイクし「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」も絶好調のM!LKを筆頭に、令和の世を席巻中のEBiDAN。勢いを増す中、今年で15周年を迎えるEBiDANが新グループを決めるオーディション「EBiDAN THE AUDITION2026」を開催。15周年を記念する新グループは、どうなるのか！？オーディションの模様はEBiDANのレギュラー番組「DAN! DAN! EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）