4月10日、B2東地区の岩手ビッグブルズは、中央大学出身の久岡賢太郎が、練習生としてトップチームに帯同することを発表した。 群馬県出身で現在22歳の久岡は、183センチ77キロのシューティングガード。前橋育英高校から中央大学へと進学し、今年1月に初開催されたB.LEAGUE DRAFT 2026にもエントリーしていた。 今回の発表に際して、久岡は「このような機会を与えてくださった水野社長、鈴木