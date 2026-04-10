「しるこサンド」で知られる松永製菓が手がけた新業態の店『シルコッテ』が、愛知県岡崎市にオープンしました。この店限定の「生しるこサンド」など、およそ60種類の商品を販売しています。『シルコッテ』は2024年に愛知県小牧市に1号店をオープンしていて、4月3日にオープンした岡崎店は2店舗目です。店内は、しるこサンドをモチーフにした作りになっています。 しっとりとしたビスケットに