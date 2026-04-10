「しるこサンド」で知られる松永製菓が手がけた新業態の店『シルコッテ』が、愛知県岡崎市にオープンしました。この店限定の「生しるこサンド」など、およそ60種類の商品を販売しています。



『シルコッテ』は2024年に愛知県小牧市に1号店をオープンしていて、4月3日にオープンした岡崎店は2店舗目です。店内は、しるこサンドをモチーフにした作りになっています。

しっとりとしたビスケットにあんこ、クリームを挟んだ半生菓子「生しるこサンド」は、3つの味が入っていて岡崎店限定です。

さらに、松ぼっくりをイメージした焼き菓子など、全部で60種類ほどの商品を販売しています。



中でも、広報の可児さんおすすめが…。



広報の可児さん：

「スパイスクッキー缶という香り高いお菓子もご用意しております。プレーンのクッキーと、ローズマリー、シナモン、ブラックペッパーの3種類のスパイスを使ったクッキーが入っております。缶も岡崎限定のキルディスコさんというデザイナーが作った缶をご用意しております」

この店のもう一つの特徴は、カフェメニューが充実していること。イートインスペースでは、ワッフルにプリンやイチゴがのったデザートや、目玉焼きにベーコン、バターがのった食事系ワッフルも楽しめます。

“たくさん食べたい”という人へのおすすめが「おやつプレート」です。プリンアラモードやカヌレのほか、ここで販売しているクッキーが味わえる一皿です。

他にも、あんことバターを“カリもち”食感のシュークリームで挟んだ「シューコッテ」や、コーヒー風味のクリームをサンドしたウィーンの伝統菓子なども楽しめます。



広報の可児さん：

「しるこサンドのように親子3世代に長く愛される店舗にしていき、岡崎の地からよりシルコッテを盛り上げていきたいと思っています」