元NHKのエース、和久田麻由子アナウンサー（37）が10日、東京・汐留の日本テレビで行われた同局土曜午後10時枠の新報道番組「追跡取材newsLOG」の制作発表会見に出席し、メインキャスターを務めることが発表された。3月末でNHKを退局し、芸能事務所「セント・フォース」入り。今後はフリーアナウンサーとして活動していく。神奈川県出身で東大経済学部卒の才女。NHKでは「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」などの朝夜の