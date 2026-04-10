新潟市南区で3月28日に起きた住宅火災で見つかった2人の遺体の身元がわかりました。 警察と消防によりますと3月28日午前5時前、山田さんから「火事です」などと消防に通報がありました。新潟市南区鷲ノ木新田の山田孝史さん(69)の住宅で火事があり、火は約4時間後に消し止められました。 警察によりますと焼け跡から見つかった2人の遺体は、この住宅で暮らしていた山田孝史さん(69)と母親の山田トシイさん(100)とのこと