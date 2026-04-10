4月8日に第2話が放送された連続ドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）。同作は’91年放送の浅野温子（65）と武田鉄矢（76）がダブル主演を務めた伝説の純愛ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編だ。浅野演じる矢吹薫と武田演じる星野達郎の娘・星野光を唐田えりか（28）が、光に恋する空野太陽を霜降り明星・せいや（33）が演じている。フジテレビの公式動画配信サービス・FODでの先行配信に合わせ、3月19日に開催された