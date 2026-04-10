オクラホマシティ・サンダーは、4月9日（現地時間8日、日付は以下同）にロサンゼルス・クリッパーズを128－110で下し、連勝を7へと伸ばした。 昨シーズンの王者は、直近20戦で19勝1敗と無類の強さを発揮している。レギュラーシーズン2試合を残した時点で64勝16敗とし、リーグベストの戦績が確定していて、19日にスタートする「NBAプレーオフ2026」でフランチャイズ