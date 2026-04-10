昨季王者サンダーが直近2シーズンで132勝…NBA歴代単独4位の快記録に

オクラホマシティ・サンダーは、4月9日（現地時間8日、日付は以下同）にロサンゼルス・クリッパーズを128－110で下し、連勝を7へと伸ばした。

昨シーズンの王者は、直近20戦で19勝1敗と無類の強さを発揮している。レギュラーシーズン2試合を残した時点で64勝16敗とし、リーグベストの戦績が確定していて、19日にスタートする「NBAプレーオフ2026」でフランチャイズ史上初の2連覇を目指す。

サンダーは昨シーズンもリーグベストの68勝14敗をたたき出しており、2シーズンのスパンで132勝に到達。残り2戦で全勝すれば134勝となる。『ESPN Insights』によると、2シーズンのスパンで132勝をマークしたサンダーは、1996－97、1997－98シーズンのシカゴ・ブルズ（131勝）を抜いてNBA歴代単独4位に立っているという。

また、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）、チェット・ホルムグレン、ジェイレン・ウィリアムズらを擁するサンダーは、2023－24シーズンも57勝25敗でデンバー・ナゲッツと勝率こそ並ぶもタイブレイクによってカンファレンス1位を記録。これで3シーズン連続のウェスタン・カンファレンスの第1シード獲得となった。

NBAプレーオフが16チーム制の現行フォーマットになった1983－84シーズン以降、3シーズン連続してカンファレンス第1シードに立ったのはサンダーがわずか6チーム目。

これまでにその快挙を達成した5チームは、1984年から1988年のボストン・セルティックス、1984年から1990年のロサンゼルス・レイカーズ、1996年から1998年のブルズ、2008年から2010年のレイカーズ、そして2015年から2017年のゴールデンステイト・ウォリアーズ。この5チームは、その期間でいずれも複数回の優勝を飾っている。

NBAの歴史に名を残す戦績を誇るサンダーが、2017、2018年のウォリアーズ以来となる2連覇を成し遂げることができるのか。今年の“真の覇権争い”となるプレーオフで最大の注目になりそうだ。



Most wins in a two-season span in NBA history:

141 wins: Bulls (1995-97)

140 wins: Warriors (2015-17)

140 wins: Warriors (2014-16)

132 wins: Thunder (2024-26)

131 wins: Bulls (1996-98)

The Oklahoma City Thunder are in some elite company 👀 pic.twitter.com/lkoDp5CL6e

- ESPN Insights (@ESPNInsights) April 9, 2026

【動画】サンダー対クリッパーズ戦のハイライト





