DAZNがリリーズで発表スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は4月10日、日本時間6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ 2026」の「DAZN アンバサダー」に俳優の成田凌さんと桐谷美玲さんが新たに就任したと発表した。DAZNは史上最大規模となる同大会の全104試合をライブ配信する国内唯一のサービス。日本代表戦は全試合無料で配信される。アンバサダーには、すでに発表されている長友佑都に加え、サッカー経験者の成田さ