【モデルプレス＝2026/04/10】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が4月9日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】25歳全顔整形モデル「セクシー」胸元のぞくキャミワンピコーデ◆伊藤桃々、キャミワンピで胸元チラリ伊藤は「可愛いワンピ作ってしまって罪」とつづり、写真を投稿。パウダールームのような場所で撮影された