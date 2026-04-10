ポカリスエット新CM大相撲の大関・安青錦（安治川）が、スポーツ飲料「ポカリスエット」の新CMに出演する。9日にポカリスエット公式Xなどで発表。初々しい演技と女優2人との共演に、ファンは歓喜の声を上げた。ポカリ公式Xは9日、「『ポカリ、のまなきゃ。』新CM」として動画を公開した。安青錦と共演しているのは女優の吉田羊、鈴木梨央だ。安青錦の四股に合わせて2人がジャンプしたり、2人が安青錦の周りをすり足で歩くほ